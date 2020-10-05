إيفرتون يعزّز دفاعه بـ 32 مليون دولار

المصدر: وكالات

عزّز نادي إيفرتون "المتصدر المفاجأة" للدوري الإنجليزي لكرة القدم، دفاعه بضم بن غودفري من نوريتش سيتي مقابل صفقة مقدّرة بـ 25 مليون جنيه إسترليني (32 مليون دولار)، في اليوم الأخير من باب الانتقالات.

وأعلن "كاناريز" (نوريتش)، أمس الاثنين، تلقيه "عرضا قياسياً" للاعب البالغ 22 عاماً والذي سيرتبط بعقد حتى 2025 مع إيفرتون بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وخاض غودفري 30 مباراة مع نوريتش الهابط إلى المستوى الثاني في نظام الدوريات الإنجليزية، وارتبط اسمه بالانتقال إلى العديد من أندية الصف الأول.

وقال غودفري لموقع النادي الرسمي: "يشرّفني الانضمام إلى ايفرتون وأن أكون جزءاً من هذا النادي الكبير.. أهدف الى تحقيق الألقاب والفوز في المباريات".

وهذا التعاقد الخامس لايفرتون بعد وصول لاعبي الوسط البرازيلي ألان، الفرنسي دوكوريه والكولومبي خاميس رودريغيز والظهير الأيسر الفرنسي نيلز نكونكو.

ويتصدر "توفيز" ترتيب البرميرليغ بعد تحقيقه أربعة انتصارات كاملة منذ بداية الدوري.

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