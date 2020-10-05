الأهلي المصري يعلن إصابة حارس مرماه الشناوي في العضلة الضامة

المصدر: وكالات

أعلن النادي الأهلي المصري اليوم الاثنين أن الأشعة التي خضع لها محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، كشفت إصابته بشد في العضلة الضامة.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي على الإنترنت، إن الجهاز الطبي حدد برنامجا تأهيليا واستشفائيا خاصا للاعب لتجهيزه في الموعد المناسب قبل المباراة المقررة أمام الوداد المغربي في 17 أكتوبر الجاري في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف عبد الحفيظ أن اللاعب سيؤدي جلسات علاج طبيعي لعدة أيام قبل أن ينتظم في برنامج بدني دون التسرع في عودته، وذلك لضمان تجهيزه وشفائه من الإصابة بأفضل شكل قبل لقاء الوداد المغربي.

وأكد أن الثنائي أحمد الشيخ وجونيور أجايي شاركا في مران الفريق اليوم ليصبحا جاهزين لمواجهة إنبي المقررة بعد غد الأربعاء ضمن منافسات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

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