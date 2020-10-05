سان جيرمان يعزز وسطه بنجم برتغالي

المصدر: وكالات

عزّز باريس سان جيرمان خط وسطه بضمه البرتغالي دانيلو بيريرا من بورتو على سبيل الإعارة، وذلك بحسب ما أعلن بطل الدوري الفرنسي ووصيف بطل دوري أبطال أوروبا اليوم الإثنين في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.

ووقع ابن الـ29 عاماً الذي خاض 39 مباراة مع المنتخب البرتغالي، حتى 30 يونيو مع خيار التعاقد معه نهائيا.

ودافع بيريرا عن ألوان بورتو في 200 ومباراتين (19 هدفا) وتوج معه بلقب الدوري عامي 2018 و2020 والكأس السوبر البرتغالية (2018) وكأس الرابطة (2020).

وقال بيريرا إن هذا الانتقال الى صفوف النادي الباريسي يشكل "تحديا جديدا بالنسبة لي، وأن أكون جزءاً من باريس سان جرمان يناسب طموحاتي".

واعتبر أن "الانضمام الى أحد أكبر الأندية في أوروبا والعالم يشكل لحظة هائلة في مسيرتي، وأمل أن أجلب الكثير لباريس ومشجعيه".

وسبق لسان جرمان أن أعلن أمس الأحد عن ضمه المهاجم الإيطالي الشاب مويس كين من إيفرتون الإنجليزي على سبيل الإعارة، من أجل تعويض رحيل هدافه التاريخي الأوروغوياني إدينسون كافاني والكاميروني إيريك ماكسيم شوبو-موتينغ.

وارتفع عدد القادمين الى فريق المدرب الألماني توماس توخل هذا الصيف الى أربعة حتى الآن، بعد الإيطالي الآخر الجناح أليساندرو فلورنتسي القادم من روما على سبيل الإعارة أيضا، والحارس الإسباني سيرخيو ريكو القادم من إشبيلية الذي أعاره الموسم الماضي للنادي الباريسي.



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