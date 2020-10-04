ليفربول يثير الغموض حول إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

المصدر: أحمد طارق- دبي

أثار نادي ليفربول الغموض حول الشائعات التي أشارت إلى إصابة النجم المصري محمد صلاح بفيروس كورونا.



ونشر موقع "فيلغول" المصري تعليقاً لمدير المركز الإعلامي مات ماكان حول صحة الخبر، قائلاً: "لا نعلق على شائعات تويتر".



وكان مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أشاروا إلى أن صلاح بات أحدث اللاعبين في ليفربول الذين أصيبوا بفيروس كورونا، عقب إعلان النادي الإنجليزي عن إصابة كل من الإسباني تياغو ألكانتارا والسنغالي ساديو ماني.

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