فريق ألماني يمنع لاعبيه من خوض المباريات الدولية في أماكن "كورونا" الخطيرة

المصدر: وكالات

قال فرانك باومان المدير الرياضي لنادي فيردر بريمن الألماني لكرة القدم إن النادي قد لا يسمح للاعبيه بالسفر لخوض المباريات الدولية في المناطق التي تعاني من مخاطر كبيرة للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح باومان ، بعد فوز فريقه على أرمينيا بيليفيلد 1 / صفر أمس السبت في الدوري الألماني (بوندسليغا)، إن النادي لا يريد فقدان "أي من لاعبيه خلال المباراة القادمة له في البوندسليغا" في ظل فترة الحجر الصحي الإجباري التي تفرضها سلطات مدينة بريمن على أي لاعب يسافر لمناطق الخطر بإصابات فيروس "كورونا".

ويلتقي بريمن فريق فرايبورج في 17 أكتوبر الحالي وذلك بعد فترة المباريات الدولية التي تقام خلال الأيام المقبلة.

وقال باومان: "أصدرت وزارة الصحة في بريمن مرسوما يقضي بأن لاعبي فيردر الذين سافروا إلى مناطق الخطر يجب أن يخضعوا للحجر الصحي في المنزل لمدة خمسة أيام بعد عودتهم إلى ألمانيا - بغض النظر عن نتيجة أو اثنتين من الاختبارات السلبية".

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