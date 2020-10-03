برسيبوليس يهزم النصر بركلات الجزاء ويصعد لنهائي دوري أبطال آسيا

المصدر: وكالات

تأهل فريق برسيبوليس الإيراني إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه بعشرة لاعبين على النصر السعودي 5 /3 بركلات الجزاء الترجيحية اليوم السبت على استاد جاسم بن حمد بنادي السد في الدوحة، في المربع الذهبي للبطولة.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ليتم اللجوء إلى الوقت الإضافي الذي لم يسفر عن حدوث جديد، لتكون كلمة الفصل عبر ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت في النهاية لصالح برسيبوليس.

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