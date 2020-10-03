إيفرتون ينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي وتشلسي يستعيد توازنه

المصدر: وكالات

واصل إيفرتون بدايته القوية وانفرد بصدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوزه الرابع على التوالي عندما أكرم وفادة ضيفه ضيفه برايتون 4-2 بينها ثنائية للاعب وسطه الدولي الكولومبي خاميس رودريغيس، السبت في افتتاح المرحلة الرابعة التي شهدت استعادة تشلسي لتوازنه بفوز كبير على كريستال بالاس برباعية نظيفة.

في المباراة الاولى على ملعب "غوديسون بارك"، تابع ايفرتون بدايته الرائعة هذا الموسم محققا فوزه الرابع تواليا في الدوري والسابع في مختلف المسابقات هذا الموسم (مع ثلاثة انتصارات في مسابقة كأس الرابطة).

وسجل دومينيك كالفرت لوين (16) والكولومبيان ييري مينا (45+2) وخاميس رودريغيس (52 و70) أهداف إيفرتون، والفرنسي نيل موباي (41) والمالي إيف بيسوما (90+2) هدفي برايتون.

وانفرد ايفرتون بالصدارة برصيد 12 نقطة بفارق ثلاث نقاط امام شريكيه السابقين ليستر سيتي وليفربول اللذين يلعبان الاحد، الأول مع ضيفه وست هام يونايتد، والثاني مع مضيفه أستون فيلا.

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