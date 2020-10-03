فرانكفورت يقتنص صدارة البوندسليغا ودورتموند يتقدم لمركز الوصيف

المصدر: وكالات

اقتنص فريق اينتراخت فرانكفورت صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على ضيفه هوفنهايم 2 /1 اليوم السبت في المرحلة الثالثة للبوندسليغا.

وتقدم بوروسيا دورتموند لمركز الوصيف بعد فوزه الساحق على ضيفه فرايبورج 4 /صفر.

وفي باقي المباريات فاز بوروسيا مونشنجلادباخ على مضيفه كولن 3 /1 وفيردر بريمن على ضيفه ارمينيا بيلفيلد 1 /صفر وتعادل شتوتجارت مع باير ليفركوزن 1 /1.

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