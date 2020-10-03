شيلسي يستعيد مذاق الانتصارات برباعية في شباك كريستال بالاس

المصدر: وكالات

استعاد تشيلسي مذاق الانتصارات من جديد وتغلب على ضيفه كريستال بالاس 4 / صفر اليوم السبت في افتتاح منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واستعاد تشيلسي توازنه من جديد بعد تعادله الصعب مع ويست برومويتش ألبيون 3 / 3 في مباراته الماضية بالدوري كما نفض غبار الهزيمة أمام توتنهام بضربات الجزاء الترجيحية في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الثلاثاء الماضي في دور الستة عشر بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ورفع تشيلسي، الذي يدربه المدير الفني فرانك لامبارد، رصيده بذلك إلى سبع نقاط في المركز الرابع بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند ست نقاط في المركز الثامن.

وانتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي ثم أمطر تشيلسي شباك كريستال بالاس برباعية في الشوط الثاني سجلها بنجامين تشايلويل، وكورت زوما ،وجورجينهو (هدفان) في الدقائق 50 و66 و78 و82 ، وجاء هدفي جورجينهو من ضربتي جزاء.

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