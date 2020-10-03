إيبار يحقق انتصاره الأول بالدوري الإسباني على حساب بلد الوليد

المصدر: وكالات

حقق إيبار الانتصار الأول له في الموسم الحالي من الدوري الإسباني لكرة القدم وتغلب على مضيفه بلد الوليد 2 / 1 اليوم السبت في افتتاح منافسات المرحلة الخامسة من المسابقة.

ورفع إيبار رصيده إلى أربع نقاط محتلا المركز الثالث عشر بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند نقطتين في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وافتتح ايستسبان بورجوس التسجيل لإيبار من ضربة جزاء في الدقيقة 29 ثم أدرك طوني فيلا سواريز التعادل لبلد الوليد في الدقيقة 37.

وأهدر سيرجيو جوارديولا نافارو فرصة التسجيل لبلد الوليد من ضربة جزاء في الدقيقة 48.

وتلقى إيبار صدمة عندما طرد لاعبه بابا كولي ديوب في الدقيقة 73 لحصوله على الإنذار الثاني، لكن الفريق تمسك بالفوز وحسم المباراة لصالحه في الثواني الأخيرة بهدف أحرزه كيفن رودريجيز.

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