نادي أتلانتا الإيطالي يعلن عن حالة إصابة بفيروس كورونا

المصدر: وكالات

أعلن نادي أتلانتا الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت أن فحوص كورونا كشفت عن حالة إصابة بالعدوى في النادي.

ولم يكشف أتلانتا عن هوية المصاب، كما لم يوضح ما إذا كان من لاعبي الفريق أم من الإداريين، واكتفى بذكر أن النادي يشهد حالة إصابة بالعدوى بدون أعراض."

وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية أنه تقرر إلغاء المؤتمر الصحافي الذي كان مقررا للمدير الفني جيان بييرو جاسبريني اليوم السبت للحديث عن المباراة المقررة أمام كالياري غدا الأحد ضمن منافسات الدوري.

وتقرر إلغاء المباراة التي كانت مقررة بين جنوه وتورينو اليوم السبت، بعد أن أعلن جنوه عن عدة إصابات، حيث تردد أن 14 من لاعبي الفريق أصيبوا بالعدوى.

وأعلن نابولي، الذي التقى فريق جنوه مطلع الأسبوع الماضي، أمس الجمعة أن الفحوص كشفت إصابة لاعب خط الوسط بيوتر زيلينسكي بعدوى كورونا.

وتجرى فحوص متكررة للاعبي نابولي قبل مباراته المقررة أمام يوفنتوس غدا الأحد.

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