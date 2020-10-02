"هوندا" تغادر سباقات "الفورمولا 1" نهاية الموسم المقبل

المصدر: جوني جبور - دبي

أعلنت شركة "هوندا" اليابانية، المزوّدة للمحركات في بطولة العالم لسباقات الجائزة الكبرى "الفورمولا1"، عن مغادرتها البطولة مع نهاية الموسم المقبل 2021، ليضع قرار الصانع الياباني، مجدداً فريقي "ريد بُّل" و"ألفا تاوري" المنافسين في البطولة، ضمن دوامة العودة والبحث عن مزودي للمحركات بدايةً من موسم 2022.

وجاء إعلان "هوندا" في مؤتمر صحافي، عقد في طوكيو صباح اليوم، واضعاً بذلك حداً لتواجد محركات الصانع الياباني في سباقات الفئة المالكة "الفورمولا1" منذ عودة "هوندا" إلى أروقة البطولة عام 2015، حين ارتبطت بشراكة مع فريق "ماكلارين" البريطاني، قبل أن تنتهي العلاقة سريعاً، وتنتقل عقبها لتزويد فريقي "تورو روسو" الذي تحول هذا الموسم إلى مسمى "ألفا تاوري"، بجانب تزويد فريق "ريد بُّل"، في شراكة أتت بثمارها في الموسم الحالي، بصعود سائقي الفريقين في العديد من المناسبات إلى منصات التتويج، ومن أبرزها فوز سائق فريق "ريد بُّل" الهولندي ماكس فيرشتابين بسباق "جائزة حلبة سيلفسترون"، وأتبع الشهر الماضي بفوز سائق فريق "الفا تاوري" الفرنسي بير غاسلي بسباق جائزة إيطالي الكبرى.

وعزت "هوندا" قرارها في الانسحاب مجدداً من البطولة مع نهاية موسم 2021، لمخاوفها حول حجم الاستثمار المطلوب من أجل تحقيق النجاح في مشروعها الطموح، وإهداء الفرق التي تزودها بلقب بطولة العالم على صعيد الصانعين.

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