البولندي ليفاندوفسكي.. أفضل لاعب في أوروبا

المصدر: وكالات

توج المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ الألماني لاعب العام في القارة الاوروبية اليوم بحسب ما اعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) على هامش سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في نيون.

وسلم رئيس "ويفا" السلوفيني ألكسندر تشيفيرين اللاعب الذي قاد فريقه البافاري للفوز بالثلاثية (دوري الأبطال ومسابقتي الدوري والكأس المحليين). وسجّل ليفاندوفسكي 55 هدفا في 47 مباراة في جميع المسابقات منها 15 هدفا في دوري الأبطال.

وتفوق ليفاندوفسكي على كل من البلجيكي الدولي كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي ومانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني واللذين وصلا معه للقائمة النهائية للمرشحين. وجاء وصول اللاعبين الثلاثة للقائمة النهائية للمرشحين بعد إنجازاتهم في الموسم الماضي.

وتصدر دي بروين قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف حيث عادل الرقم القياسي لهذا في الدوري الإنجليزي بصناعة 20 هدفا بخلاف تسجيله 13 هدفا لفريقه مانشستر سيتي الذي احتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي خلف ليفربول.

ولم يغب مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ إلا عن مباراة واحدة من المباريات التي خاضها الفريق في طريقه للفوز بالثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) كما حافظ نوير على نظافة شباكه في ستة من المباريات الـ11 التي خاضها الفريق في طريقه للتتويج بلقب دوري الأبطال الأوروبي.

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