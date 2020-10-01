عودة بوغبا وبقاء كامافينغا في تشكيلة فرنسا

المصدر: وكالات

استدعى مدرب أبطال العالم ديدييه ديشان اليوم لاعب وسط مانشستر يونايتد الانجليزي بول بوغبا إلى منتخب فرنسا بعد غياب دام منذ العام الماضي، فيما أبقى على بديله الشاب الصاعد ادواردو كامافينغا، بعدما بات أصغر لاعب يدافع عن ألوان المنتخب الفرنسي منذ 106 أعوام، لمواجهة أوكرانيا وديا والبرتغال وكرواتيا ضمن دوري الامم الاوروبية الشهر المقبل.

وكان من المقرر أن يعود بوغبا إلى منتخب "الديوك" مطلع الشهر الحالي لخوض المباراتين الاولين في المسابقة القارية، إلا أن موعد عودته تأجل بسبب اصابته بفيروس كوروناالمستجد، على أن يكون جاهزا عندما تخوض فرنسا ودية في سانت-دوني في "ستاد دو فرانس" أمام أوكرانيا في 7 أكتوبر المقبل، ومن ثم تواجه البرتغال على أرضها ومن ثم كرواتيا في زغرب في 11 و14 منه ضمن مسابقة دوري الامم.

وارتدى لاعب وسط "الشياطين الحمر" الذي خاض 69 مباراة دولية قميص منتخب بلاده للمرة الاخيرة أمام أندورا منذ 16 شهرا ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس أوروبا 2020 التي تم تأجيلها إلى العام الحالي اثر تداعيات جائحة "كوفيد-19".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news