أوستابينكو تقصي بليشكوفا مبكراً من بطولة فرنسا للتنس

المصدر: وكالات



أقصت اللاتفية ييلينا اوستابينكو حاملة اللقب عام 2017 نظيرتها التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة ثانية من الدور الثاني لبطولة فرنسا المفتوحة، إحدى البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها عليها 6-4 و6-2 اليوم.

وواصلت بليشكوفا المصنفة رابعة عالميا نتائجها السيئة هذا العام في البطولات الكبرى بعد ان خرجت من الدور الثالث في استراليا المفتوحة مطلع العام، قبل أن تودع من الثاني في فلاشينغ ميدوز الاميركية.

وبلغت بليشكوفا (28 عاما) نصف النهائي في باريس عام 2017 الا انها فشلت في تجاوز الدور الثالث في مشاركاتها الثماني الاخرى في باريس. وقالت بليشكوفا بعد الخسارة "بالطبع بإمكاني أن ألعب بطريقة أفضل. أعرف أنها قد تكون صعبة المراس (اوستابينكو) اذا لعبت جيدا، ولكن أعتقد أن كل شيء بدأ من جهتي. مما لا شك أني لم ألعب جيدا".

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