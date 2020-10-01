رسمياً.. الجنوب إفريقي موسيماني مدربا للأهلي المصري لموسمين

المصدر: وكالات

أعلن النادي الأهلي المصري اليوم، وبعد اجتماع برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، الموافقة على إنهاء التعاقد مع السويسري رينيه فايلر وتعيين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني خلفا له في منصب المدير الفني للفريق الأول.

وكشف النادي في بيان صحافي أنه تعاقد مع بيتسو موسيماني وجهازه المعاون لموسمين اعتبارا من اليوم. وقال إن الجهاز المعاون يضم مدربا مساعدا وآخر متخصص في الإحصاءات. وأضاف:"كما ينضم للجهاز، سامي قمصان كمدرب مساعد، والبلجيكي ميشيل يانكون مدربا لحراس المرمى، اللذان تم الإبقاء عليهما، واستمرار سيد عبدالحفيظ مديرا للكرة.

وقال الأهلي إنه قرر إنهاء العلاقة التعاقدية مع فايلر بما يتفق مع بنود عقده مع النادي "نظرا لصعوبة تحقيق مطالبه الطارئة والتي لم تكن مدرجة في بنود التعاقد وتتعارض مع مصلحة الفريق واستقراره في هذه المرحلة المهمة، فضلا عن حاجة لاعبيه للتركيز والاستعداد القوي للمرحلة القادمة".

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