دورتموند يرفض 100 مليون يورو من «الشياطين» للتنازل عن سانشو

المصدر: لندن - أ.ف.ب

رفض نادي بوروسيا دورتموند الألماني عرضاً بلغت قيمته 100 مليون يورو من مانشستر يونايتد الإنجليزي، للتخلي عن خدمات الجناح الدولي الإنجليزي جايدون سانشو، بحسب ما أكدت شبكة «سكاي سبورتس».

وكان دورتموند حدد موعداً، ينتهي في 10 أغسطس الماضي، لانتقال محتمل للاعبه الشاب ابن الـ22 عاماً، ما دفع رئيس قسم إدارة اللاعبين في النادي، سيباستيان كيهل، إلى التأكيد «سيلعب لدورتموند هذا الموسم»، وذلك بعدما أسهم الإنجليزي بهدف من خماسية فريقه في مرمى دويسبورغ في كأس ألمانيا الشهر الماضي.

وأشارت الشبكة إلى أن «العرض كان مقابل 73 مليون جنيه إسترليني، وقد ارتفع حتى 91.3 مليوناً، وهو أقل من تقدير دورتموند البالغ 108 ملايين جنيه إسترليني».

وغادر سانشو عام 2017 وهو في سن الـ17 عاماً، فريق مانشستر سيتي للالتحاق بصفوف دورتموند، مقابل مبلغ متواضع قدره 10 ملايين جنيه إسترليني (11 مليون يورو)، ونجح في فرض نفسه كأحد أبرز المواهب الشابة في القارة العجوز.

وأعلن دورتموند أن سانشو الذي لعب أساسياً في المباريات الثلاث، الأولى لدورتموند هذا الموسم، لن يخوض الموقعة المنتظرة في الكأس السوبر الألمانية أمام غريمه بايرن ميونيخ، أمس، إثر إصابته، بحسب ناديه، بـ«عدوى في الجهاز التنفسي»، في حين جاءت نتيجة فحص فيروس «كوفيد-19» الذي خضع له، سلبية.

ومقابل رفض دورتموند التخلي عن لاعبه، اقتصرت صفقات «الشياطين الحمر» هذا الصيف على لاعب الوسط الهولندي، دوني فان دي بيك، من أياكس أمستردام مقابل 40 مليون جنيه إسترليني (44 مليون يورو).

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