هازارد يتعرض لإصابة في يوم مباراة ريال مدريد وبلد الوليد

المصدر: وكالات

تبددت آمال إيدن هازارد مهاجم ريال مدريد في العودة للعب اليوم الأربعاء أمام بلد الوليد بعد تعرضه لإصابة عضلية في يوم المباراة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وانضم هازارد، الذي عاد للتدريب مع زملائه عقب مشاكل بدنية، إلى تشكيلة ريال استعدادا لاستقبال بلد الوليد لكن التقرير الطبي لناديه اليوم الأربعاء أعلن معاناته من إصابة عضلية بالساق اليمنى.

ولم يوضح التقرير المدة التي سيغيبها هازارد لكن صحيفة ماركا الإسبانية توقعت غيابه لثلاثة أو أربعة أسابيع.

ومن المتوقع أن يغيب عن مواجهة ليفانتي في الدوري يوم الأحد وعن لقاء ودي لبلجيكا ضد ساحل العاج ومباراتين بدوري الأمم الأوروبية أمام انجلترا وأيسلندا.

وانضم المهاجم البلجيكي إلى ريال مدريد من تشيلسي العام الماضي مقابل 100 مليون يورو (117.13 مليون دولار) ليعادل أغلى صفقة في تاريخ النادي.

لكن تأثيره في إسبانيا يبقى ضئيلا بعد تعرضه لإصابتين قويتين بالركبة ليكتفي بخوض 14 مباراة كأساسي في الدوري وسجل هدفا واحدا فقط.

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