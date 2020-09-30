انسحاب الأميركية سيرينا وليامس من بطولة رولان غاروس

المصدر: وكالات

أعلن منظمو بطولة فرنسا المفتوحة في كرة المضرب، المقامة هذا العام في موعد جديد بسبب تداعيات فيروس "كوفيد-19"، عن انسحاب النجمة الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس بسبب الإصابة، ما سيؤجل حلمها بإحراز لقبها الرابع والعشرين في بطولات الغراند سلام.

وكان من المفترض أن تتواجه ابنة الـ39 عاما في الدور الثاني اليوم الأربعاء مع البلغارية تسفيتانا بيرونكوفا، لكن يبدو أن الإصابة التي تعاني منها في وتر أخيل وأجبرتها أيضا على عدم المشاركة في دورة روما، حرمتها من مواصلة المشوار في البطولة الفرنسية ومحاولة الفوز بلقبها الأول في الغراند سلام منذ بطولة أستراليا المفتوحة أوائل 2017.

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