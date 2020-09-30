دورتموند يرفض عرضاً من يونايتد بقيمة 100 مليون يورو لشراء سانشو

المصدر: وكالات

رفض نادي بوروسيا دورتموند الألماني عرضاً بلغت قيمته 100 مليون يورو من مانشستر يونايتد الإنجليزي للتخلي عن خدمات الجناح الدولي الإنجليزي جايدون سانشو، بحسب ما أكدت شبكة "سكاي سبورتس".

وكان دورتموند حدد موعداً ينتهي في 10 أغسطس الماضي لانتقال محتمل للاعبه الشاب ابن الـ22 عاماً، ما دفع سيباستيان كيهل، رئيس قسم إدارة اللاعبين في النادي، الى التأكيد "سيلعب لدورتموند هذا الموسم"، وذلك بعدما أسهم الانجليزي بهدف من خماسية فريقه في مرمى دويسبورغ في كأس ألمانيا الشهر الجاري.

وأشارت الشبكة إلى أن "العرض كان مقابل 73 مليون جنيه إسترليني وقد ارتفع حتى 91,3 مليوناً. وهو أقل من تقدير دورتموند البالغ 108 ملايين جنيه إسترليني".

وغادر سانشو في عام 2017 وهو في سن الـ17 عاماً فريق مانشستر سيتي للالتحاق بصفوف دورتموند مقابل مبلغ متواضع قدره 10 ملايين جنيه استرليني (11 مليون يورو)، ونجح في فرض نفسه كأحد أبرز المواهب الشابة في القارة العجوز.

وأعلن دورتموند أمس الثلاثاء أن سانشو الذي لعب اساسياً في المباريات الثلاث الاولى لدورتموند هذا الموسم، لن يخوض الموقعة المنتظرة في الكأس السوبر الألمانية أمام غريمه بايرن ميونيخ اليوم الأربعاء إثر اصابته بحسب ناديه بـ"عدوى في الجهاز التنفسي"، في حين جاءت نتيجة فحص فيروس "كوفيد-19" الذي خضع له سلبية.

من ناحيته، أبدى قائد الفريق "الأصفر والأسود" ماركو رويس سعادته لبقاء الجناح الشاب صاحب 20 هدفاً والعدد ذاته من التمريرات الحاسمة في مختلف المسابقات الموسم المنصرم، قائلاً "نحن سعداء جداً لأنه سيبقى معنا لموسم إضافي لأنه يمرر الكرات الحاسمة ويسجل الأهداف، وبالتالي نحصد النقاط".

ومقابل رفض دورتموند التخلي عن لاعبه، اقتصرت صفقات "الشياطين الحمر" هذا الصيف على لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك من أياكس أمستردام مقابل 40 مليون جنيه استرليني (44 مليون يورو).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news