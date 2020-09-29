10 إصابات جديدة لكورونا في أندية الدوري الإنجليزي

المصدر: جوني جبور- دبي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، في بيان صحافي عن تسجيل 10 إصابات كورونا بين لاعبي الأندية. وأكدت الرابطة أن: "1595 لاعباً وفرداً في أندية الدوري تم اخضاعهم لاختبارات الكشف عن "كوفيد-19"، جاءت نتيجة 10 منهم إيجابية". وتابع البيان: "سيخضع اللاعبون، أو أفراد الأندية الذين جاءت نتائجهم إيجابية للحجر الصحي لفترة 10 أيام".

وأعلن نادي وست هام يونايتد، منتصف الأسبوع الماضي عن إصابة اثنين من لاعبيه، هما عيسى ديوب، وجوش كولين، بالإضافة إلى إصابة مدربه ديفيد مويز، كما أعلن مانشستر سيتي في الأسبوع ذاته إصابة الألماني غوندوغان. وأسهمت كثرة هذه الإصابات في قيام السلطات الحكومية بالتشدد في إجراءات مكافحة فيروس كورونا، من بينها تأخير العودة الجزئية للمشجعين إلى الملاعب، التي كانت من المقررة في الأول من أكتوبر.



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