محمد صلاح يثير غضب أسطورة مانشستر يونايتد

المصدر: أحمد طارق- دبي

أبدى أسطورة مانشستر يونايتد السابق، غاري نيفيل، غضبه من أداء لاعب ليفربول، المصري محمد صلاح، خلال لقاء فريقه بنظيره أرسنال والذي انتهى بفوز ليفربول 3-1، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وقال نيفيل، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" معلقاً على انتزاع صلاح الكرة من زميله دييغو غوتا أمام مرمى آرسنال، رغم أنَّ الأخير كانت لديه فرصة أفضل لوضعها في الشباك، قبل أن ينتهي الأمر بخسارة اللاعب المصري للكرة:"لا يجب على صلاح فعل ذلك. إن هذا الجزء الأناني في أسلوب لعبه".

وأضاف "إنها ليست فرصة صلاح، لكنه أزال الكرة من أمام جوتا، ورغم أن هذا الجشع أحد أعظم نقاط قوة "مو"، إلا أنه كان يجب أن يترك الكرة لزميله".

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