الهلال السعودي يمنح الزمالك الضوء الأخضر لمفاوضة النجم السوري

المصدر: وكالات

سمحت إدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم، لنادي الزمالك المصري بالدخول في مفاوضات مع السوري عمر خربين مهاجم الفريق السعوي تمهيدا لضمه. وذكرت صحيفة"الرياضية" السعودية، اليوم أن النادي المصري تقدم بعرض للهلال يطلب من خلاله ضم خربين الذي تبقى في عقده مع الفريق موسما واحدا.

وأضافت أن الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال لا يمانع في رحيل اللاعب رغبة منه في التعاقد مع محترف آخر بدلا منه. وكان خربين انضم إلى الهلال عام 2017 قادما من الظفرة الإماراتي، حيث حقق مع الفريق لقب الدوري 3 مرات ولقب دوري أبطال آسيا، كما أنه توج بلقب أفضل لاعب في آسيا عام 2017.

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