الصفاقسي منح لاعب الأهلي راتباً "مثير للشفقة".. ويستقبله بسيارة سمك

المصدر: أحمد طارق- دبي

كشف اللاعب المصري حسين السيد عن تفاصيل صادمة أثناء إعارته إلى نادي الصفاقسي التونسي من الأهلي المصري، مشيراً إلى أن النادي التونسي استقبله بسيارة محملة بالسمك أثناء انتظاره في المطار.



وقال السيد لقناة "أون سبورت" المصرية، إنه انتظر في المطار فترة طويلة عقب وصوله إلى تونس، قبل أن تحدث المفاجأة ويتم نقله إلى مقر إقامته عن طريق سيارة نصف نقل محملة بالسمك.



وكشف اللاعب الذي عاد إلى الأهلي مجدداً أنه حصل على مقابل مادي يثير الشفقة نظير خوضه تجربة الاحتراف في الصفاقسي، موضحاً أنه كل ما حصل عليه هو 3 ألاف دولار فقط، مبيناً أن ترك المبلغ إلى صديقه قبل عودته إلى القاهرة.

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