غوارديولا: يجب أن نتقبل خسارتنا بخماسية أمام ليستر سيتي

المصدر: وكالات

أكد المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم جوسيب غوارديولا أنه يتعين على فريقه تقبل الخسارة 2/ 5 التي تعرض لها أمام ليستر سيتي اليوم الأحد، والمضي قدماً.

وكان المدرب حريصا أيضا على عدم إلقاء اللوم على قائمة الإصابات الكبيرة بالفريق، وقال إن الفوز على وولفرهامبتون في المباراة الماضية يؤكد أن هذه الحجة غير صحيحة.

وتساءل غوارديولا :"لم تكن هناك مشكلة في مباراتنا الأخيرة أمام وولفرهامبتون، فلماذا أصبحت هذه مشكلة فجأة؟"

وقال غوارديولا في تصريحات بالمؤتمر الصحافي نشرها الموقع الرسمي للنادي: "كانت لدينا مشاكل في الهجوم، حدث هذا في كثير من الأوقات أمام مثل هذه النوعية من الدفاع".

وأضاف: "لم يخرجوا للضغط لمدة 80 دقيقة، ولكن كان ينبغي عليك ألا تسمح لهم بالركض في المواقف الخطيرة".

وأكد: "حتى مع هذا، لم يركضوا كثيرا، ولكن كان ينبغي علينا التواجد عندما يقوموا بهذا".

وأردف: "هذا ما شاهدته من على مقاعد البدلاء. ولكن ربما عندما أشاهد إعادة المباراة سأرى أشياء مختلفة".

وأكد: "لا أعلم كم عدد الفرص التي صنعوها. الهدف الأول لم يكن هجمة مرتدة، كنا متواجدين في مناطقنا الدفاعية. يجب أن نتقبل الهزيمة".

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