مانشستر سيتي يتعاقد مع لاعب جديد مقابل 53 مليون يورو

المصدر: وكالات

أعلن نادي بنفيكا وصيف بطل الدوري البرتغالي لكرة القدم مساء أمس الأحد انتقال مدافعه الدولي روبن دياس الى مانشستر سيتي الانجليزي مقابل 68 مليون يورو، ضمنها قيمة انتقال مدافع الاخير الدولي الارجنتيني نيكولاس أوتامندي إلى صفوف الاول مقابل 15 مليون يورو.

وأعلن بنفيكا في بيان له انه توصل الى اتفاق مع مانشستر سيتي على انتقال دياس (23 عاما) الى صفوفه مع مكافآت بقيمة 3,6 ملايين يورو استناداً إلى النتائج التي سيحققها فريق المدرب الاسباني جوسيب غوارديولا، موضحاً أن الصفقة ستتم بعد الفحوص الطبية التي سيجريها اللاعب في مانشستر.

وسيخلف قطب الدفاع الدولي البرتغالي (23 مباراة دولية) الذي تكوَّن في بنفيكا، قطب دفاع منتخب الارجنتين أوتاميندي (32 عاما) الذي يعرف جيدا كرة القدم البرتغالية كونه لعب مع بورتو في الفترة بين صيف 2010 ويناير 2014.

وكان مدرب بنفيكا جورج جيزوس أوضح في نهاية الاسبوع الماضي أن رحيل روبن دياس أصبح ضرورة لتحقيق التوازن المالي للنادي بعد خسارته أمام باوك سالونيكي اليوناني (1-2) في الدور التمهيدي الثالث لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

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