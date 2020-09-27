هوفنهايم يقسو على بايرن برباعية ويفسد احتفالاته بالسوبر الأوروبي

المصدر: وكالات

تلقى بايرن ميونيخ بطل الرباعية هزيمة مفاجئة 4-1 أمام مستضيفه هوفنهايم في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأحد لينتهي سجله الخالي من الهزيمة في 32 مباراة بجميع المسابقات منذ العام الماضي.

ولم يخسر بايرن، الفائز بكأس السوبر الأوروبية أمام أشبيلية بعد وقت إضافي يوم الخميس، منذ السابع من ديسمبر 2019 وخاض 21 مباراة متتالية في الدوري بدون هزيمة منها الفوز في آخر 15 مباراة.

لكن شباك بطل أوروبا اهتزت مرتين في غضون ثماني دقائق مع انهيار دفاعه الصلب أمام ضغط هوفنهايم إذ منح إرمين بيتشاكتشيتش التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة 16 قبل أن يضيف مؤنس دبور الهدف الثاني.

وقلص يوشوا كيميش الفارق بتسديدة رائعة في الدقيقة 36 ثم أهدر بايرن العديد من الفرص لإدراك التعادل في الشوط الثاني.

وأنهى أندريه كراماريتش، الذي سدد في القائم في وقت سابق، آمال بايرن في العودة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 77 بعدما تلقى تمريرة عرضية وظهره للمرمى واستدار ليضعها في شباك مانويل نوير.

وأضاف الكرواتي كراماريتش الهدف الرابع من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح هوفنهايم فوزا للذكرى.

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