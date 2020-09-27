مدرب محمد صلاح يقترب من تدريب الأهلي المصري

المصدر: أحمد طارق- دبي

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي اقترب من تولي تدريب الأهلي المصري خلفاً للمدرب السويسري رينيه فايلر.

وكشفت صحيفة أي نيوز 24 الإيطالية، أن سباليتي قد يعود إلى التدريب بالذهاب إلى وجهة غير متوقعة وهي مصر، بعدما تلقى عرضاً من النادي الأهلي لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن سباليتي سيحظى بدعم كبير في مصر، بسبب توليه في وقت سابق تدريب النجم المصري محمد صلاح، عندما لعب الأخير في صفوف روما الإيطالي.

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