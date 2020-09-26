إصابة حارس فريق جنوه بفيروس كورونا

المصدر: وكالات

أعلن نادي جنوه الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت أن حارس مرماه ماتيا بيرين يخضع للعزل الصحي بعدما كشفت الفحوص إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال رولاندو ماران، المدير الفني لجنوه: "بيرين يتواجد في منزله ويعاني من أعراض حمى خفيفة منذ أمس الجمعة، وجاءت نتائج الفحوص صباح اليوم إيجابية."

وأضاف ماران: "الفريق تدرب بشكل طبيعي وسنتوجه اليوم إلى نابولي."

ويشكل بيرين /27 عاما/ أول حالة إصابة بعدوى كورونا بفريق جنوه، ومن المقرر أن يظل قيد العزل الصحي لمدة أسبوعين، طبقا للبرتوكول المتبع.

وكان بيرين شارك في المباراة التي انتهت بفوز جنوه على كروتوني 4 / 1 يوم الأحد الماضي في المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي.

ويخوض جنوه مباراته الثانية في الموسم الجديد للدوري، أمام نابولي غدا الأحد.

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