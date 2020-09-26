إصابة حارس فريق جنوه بفيروس كورونا

المصدر:
  • وكالات
التاريخ:

أعلن نادي جنوه الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت أن حارس مرماه ماتيا بيرين يخضع للعزل الصحي بعدما كشفت الفحوص إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال رولاندو ماران، المدير الفني لجنوه: "بيرين يتواجد في منزله ويعاني من أعراض حمى خفيفة منذ أمس الجمعة، وجاءت نتائج الفحوص صباح اليوم إيجابية."

وأضاف ماران: "الفريق تدرب بشكل طبيعي وسنتوجه اليوم إلى نابولي."

ويشكل بيرين /27 عاما/ أول حالة إصابة بعدوى كورونا بفريق جنوه، ومن المقرر أن يظل قيد العزل الصحي لمدة أسبوعين، طبقا للبرتوكول المتبع.

وكان بيرين شارك في المباراة التي انتهت بفوز جنوه على كروتوني 4 / 1 يوم الأحد الماضي في المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي.

ويخوض جنوه مباراته الثانية في الموسم الجديد للدوري، أمام نابولي غدا الأحد.

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