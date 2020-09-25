ابراهيموفيتش تحدّى فيروس كورونا فأصابه.. "فكرة سيئة"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

لم يتوقف السويدي زلاتان ابراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي عن التعامل بكبرياء ونرجسية حتى وهو مصاب بفيروس كورونا، إذ كتب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن اختبار الإصابة بالفيروس كان إيجابيا اليوم، لا يوجد أي أعراض، كوفيد 19 كانت لديه الشجاعة الكافية ليدخل معي التحدي، فكرة سيئة".

وبدأت جماهير كرة القدم تستذكر تصريح إبراهيموفيتش المثير للجدل الذي تحدى فيه كورونا في الفترة الأولى للجائحة، حين كتب على حسابه: "إن لم يأت الفيروس إليّ فسأذهب إليه"، في وقت يتفشى فيه الوباء في العالم وأدى إلى إصابة أعداد هائلة من البشر بالفيروس.

يذكر أن إبراهيموفيتش يحظى بـ 6.8 مليون متابعاً على حسابه في تويتر أغلبهم من الجماهير العاشقة لفنونه الكروية وأهدافه الجميلة، فيما لا يتابع هو سوى 13 شخصاً على الحساب نفسه.

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