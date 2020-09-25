مدرب برشلونة الجديد متشائم ومحبط.. ولاعبان بدون "قميص"

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم عن أن المدرب الجديد لفريق برشلونة، الهولندي رونالد كومان متشائم من الفترة المقبلة، ويشعر بعدم الراحة. وقالت إنه من خلال مصادر مقربة من المدرب أصر لبعض أصدقائه، بأن إدارة النادي خذلته، ولم تف بوعودها إليه باستقدام اللاعبين الذين يرغب فيهم.

وكان كومان مصرا على التعاقد مع الهولندي ديباي، أو الأرجنتيني لاوتارو لتعويض رحيل الأوروغوياني لويس سواريز، لكن المفاوضات مع اللاعبين تعثرت، وخاصة بعد أن أسر له رئيس النادي جوزيف بارتوميو في وقت سابق، بأنه لم يعد بمقدور برشلونة دفع مبالغ كبيرة في اللاعبين.

وقال كومان إن هذا خلاف لما تم إخباره به حين تم التعاقد معه قبل شهرين. ويخوض كومان الاحد المقبل اول مباراة رسمية له مع النادي ضد فياريال في الدوري المحلي، لكنه مايزال بدون لاعبين جدد رغب فيهم بشدة في الفترة السابقة.

في جانب آخر، ترك كومان لاعبان في الفريق هما رافينيا وتوديبو بدون رقمي قميص، وهو أمر غير معهود حتى في ظل الحديث عن قرب رحيل اللاعبين. لكن هذا الامر يعد غير مسبوق بالنسبة للاعبين ضمن الفريق الاول لبرشلونة، وقبل يومين من أول مباراة رسمية. ويرغب كومان في التخلص من اللاعبين في أقرب فرصة، لكن الامر تعثر بعدم العثور على وجهة جيدة لهما.

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