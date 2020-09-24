عاجل.. إصابة ابراهيموفيتش بفيروس كورونا

المصدر: وكالات

أصيب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هداف ميلان لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكر النادي الإيطالي الخميس.

كتب النادي اللومباردي "يعلن ميلان ان نتائج المسحة التي خضع لها زلاتان إبراهيموفيتش جاءت إيجابية قبل مباراة اليوم بين ميلان وبودو غليمت (النروجي).. أبلغنا السلطات الصحية المختصة، ووُضع اللاعب فورا في حجر صحي.. كل المسحات الإضافية التي أجريت على الفريق جاءت سلبية".

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