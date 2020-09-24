قوانين "فيفا" تحرم منتخب سورية من خدمات محترف سويدي

المصدر: جوني جبور - دبي

أكدت وسائل إعلام سورية عن حرمان المنتخب السوري الأول لكرة القدم، الحصول على خدمات المحترف السويدي من أصل سوري سرغون إبراهام، وذلك جراء القوانين الجديدة الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي لا تسمح لإبراهام التواجد مع منتخب "نسور قاسيون"، كونه سبق ومثل منتخب السويد الأول لكرة قدم الصالات في مباريات رسمية بين عامي 2012 و2016.

وأشار موقع "سناك" الإلكتروني إلى أن الاتحاد السوري لكرة القدم، تلقى خطاباً من "فيفا" يخطره بعدم قانونية تواجد اللاعب سرغون أبراهام ضمن صفوف منتخب سورية، كونه سبق له تمثيل منتخب السويد للصالات في البطولات الرسمية، وهذا على الرغم من الفروق الكبيرة بين كرة الصالات، وبطولات الكرة العادية.

وتنص قوانين "فيفا"، على عدم شرعية مشاركة أي لاعب يمثل رسمياً منتخبا وطنياً على المستوى الأول، ضمن أي نوع من منافسات كرة القدم، ولا يحق له تغيير اتحاده وتمثيل منتخب آخر، الأمر الذي وقف عائقاً أمام المنتخب السوري في الاستعانة بخدمات إبراهام، الذي يلعب حالياً في نادي غوتينبيرغ السويدي.

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