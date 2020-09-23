مقتل حكم إيطالي وخطيبته في جريمة غامضة

المصدر: أحمد طارق- دبي

ذكرت صحيفة "لا ريببليكا" الإيطالية، أنه عُثر على جثة حكم دوري الدرجة الثانية الإيطالى دانيللي دي سانتس وخطيبته إليونورا مانتا مقتولان طعنا بآلة حادة بواسطة قاتل مجهول أمام منزله فى مقاطعة ليتشى الإيطالية.



وأوضحت أن "الشهود سمعوا صرخات دانيللى دى سانتس وخطيبته ورأوا رجلاً يحمل سكينًا يهرب، ثم تتبعوا أثر الدماء على درج المبنى فى شارع مونتيلو بمقاطعة ليتشي، ليجدوا جثة حكم الدرجة الثانية وخطيبته مطعونين بآلة حادة وكانوا قد فارقوا الحياة بالفعل، ولم يكن هناك ما يفعلوه سوى الاتصال بالشرطة".



ويعد دي سانتيس من الحكام الواعدين في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، وكان من المقرر أن يلعب دور الحكم الرابع في مباراة كأس إيطاليا مونوبولي ومودينا.

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