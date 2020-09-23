4 أرقام تاريخية يطاردها ميسي بقميص برشلونة في الموسم الجديد

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن مطاردة نجم المنتخب الأرجنتيني وفريق نادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، لأربعة أرقام قياسية في موسمه الكروي الجديد 2020-2021، ليضيفها "البرغوث" إلى سجل إنجازاته وأرقامه القياسية التي حققها على مدار السنوات الماضية مع فريقه الكتالوني، من أبرزها مجاورة أسطورة الكرة البرازيلية بيليه على صعيد قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في المباريات الرسمية بتاريخ كرة القدم.

وقالت الصحيفة: "إن أولى الأرقام القياسية التي سيحققها ميسي في موسم 2020-2021، معادلته للثنائي الدولي الإسباني كارلوس ريكساش، وتشافي هيرنانديز، كأكثر اللاعبين الذين لعبوا مواسم طويلة مع برشلونة، والبالغة 17 موسماً، إذ يعتبر الموسم الجديد لـ "البرغوث" الـ 17 مع ناديه منذ بدايته مع برشلونة موسم 2004-2005".

وأضافت: "ميسي بحاجة للعب في 37 لقاءً هذا الموسم، لتحقيق ثاني إنجازاته الجديدة، والمتمثلة بأن يصبح اللاعب الأكثر مشاركةً بتاريخ برشلونة، إذ يتقدم عليه الإسباني تشافي هيرنانديز الذي مثل برشلونة في 767 لقاءً، مقابل 731 مباراة حتى الآن خاضها ليونيل مع ناديه".

وأكدت الصحيفة أن "ميسي صاحب الألقاب الـ 34 مع برشلونة، على بعد لقبين من معادلة الرقم الأسطوري للاعب مانشستر يونايتد السابق الويلز ريان غيغز، الذي يعد اللاعب الأكثر تتويجاً مع فريق واحد على العالم برصيد 36 لقباً".

وشددت الصحيفة، عن مطاردة "البرغوث" صاحب الـ 634 هدفاً، للرقم الذي يحوذه أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، إذ يحتاج "البرغوث" هذا الموسم لـ 10 أهدافٍ لتجاوز الأسطورة بيليه على صعيد أكثر لاعبي العالم تسجيلاً للأهداف في مباريات رسمية مع الأندية.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news