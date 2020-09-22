أتلتيكو مدريد يؤكد إصابة نجمه بفيروس كورونا

المصدر: وكالات

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم إصابة خوزيه ماريا خيمينيز لاعب الفريق بفيروس كورونا. وذكر النادي عبر موقعه الإلكتروني :"جاءت نتيجة الفحص الذي خضع له خيمينز إيجابية لفيروس كورونا، وذلك عقب الفحوص التي خضع لها لاعبو الفريق الأول والمدربين والعاملين أمس". وأضاف النادي :" اللاعب الأوروجواياني يعزل نفسه حاليا في المنزل، متبعا إرشادات السلطات الصحية".

وأضاف النادي أنه وفقا للنتيجة، تم تفعيل بروتوكول رابطة الدوري، حيث سيخوض لاعبو الفريق التدريب المقبل بشكل منفرد. ويستعد أتلتيكو مدريد لخوض مباراته الأولى في الدوري الإسباني هذا الموسم يوم الأحد المقبل بمواجهة غرناطة في الجولة الثالثة من الدوري، حيث تأجلت أول مباراتين لأتلتيكو مدريد بسبب مشاركته في دوري أبطال أوروبا الذي انتهى الشهر الماضي.

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