إصابة كورونا تضع فريق تورينو في الحجر الصحي

المصدر: وكالات

ذكرت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية أول من أمس أن فريق تورينو سيخضع للحجر الصحي عقب ثبوت إيجابية عينة أحد لاعبيه في فحوص فيروس كورونا المستجد. وأضافت الصحيفة أن اللاعبين والطاقم سيخضعون للحجر الصحي، كما سيتم إجراء الفحوص لهم، مع احتمالية إلغاء مباراة الفريق القادمة أمام أتالانتا.

وافتتح تورينو موسمه في الدوري الإيطالي بالخسارة صفر/1 أمام فيورنتينا السبت الماضي، في الوقت الذي انطلق به الموسم الجديد بعد فترة قصيرة من نهاية موسم 2019 / 2020 الذي تأثر بأزمة انتشار كورونا.

وأقيمت مباراة تورينو أمام فيورنتينا على ملعب "أرتيميو فرانشي" بدون حضور جماهير، رغم قيام الحكومة الإيطالية في الفترة الماضية بتخفيف إجراءات السلامة التي تم تطبيقها في أوائل مارس الماضي. وتم السماح للجماهير بالحضور في بعض الملاعب، حيث ذكرت الحكومة أنها ستسمح بحضور 1000 مشجع كحد أقصى حتى السابع من أكتوبر المقبل.

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