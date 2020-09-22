الادعاء العام الإيطالي يتهم لويس سواريز بالغش في "امتحان اللغة الإيطالية"

المصدر: وكالات

فتح مكتب الادعاء العام في مدينة بيروجيا الإيطالية تحقيقا لاشتباهه بأن المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز غش في امتحان اللغة الإيطالية الذي خضع له الخميس الماضي، تمهيدا لانتقال أصبح مستبعدا جدا الى يوفنتوس بطل الدوري في المواسم التسعة الماضية. وبما أن سواريز لاعب من خارج الاتحاد الأوروبي، ليس بامكانه الدفاع عن ألوان يوفنتوس لأن الأخير وصل الى الحد الأقصى من اللاعبين المسموح بهم من خارج الاتحاد الأوروبي، ما اضطر ابن الـ33 عاما الى إجراء فحص اللغة الإيطالية الخميس في بيروجيا من أجل نيل الجنسية بما أن زوجته إيطالية.

ونجح سواريز الذي أصبح خارج حسابات برشلونة الإسباني بعد وصول المدرب الهولندي رونالد كومان خلفا لكيكي سيتيين، في تجاوز فحص اللغة إلا أن ذلك لم يكن كافيا لالتحاقه بيوفنتوس لأن لا مجال لكي يحصل على الجنسية الإيطالية قبل اقفال فترة الانتقالات الصيفية في الخامس من أكتوبر، بحسب ما أفاد المدرب الجديد لعملاق تورينو أندريا بيرلو.

لكن يبدو الآن أن سواريز في مشكلة أكبر من عدم قدرته على الالتحاق ببطل "سيري أ"، وذلك بعدما "أظهر التحقيق أن الموضوعات التي تمت مناقشتها أثناء الامتحان قد تم الاتفاق عليها مسبقا مع المرشح وأن العلامة مُنحت له حتى قبل الامتحان" بحسب ما أفاد الادعاء العام. وبحسب وثائق الادعاء العام التي حصلت عليها وسائل الإعلام المحلية، قالت ستيفانيا سبينا، أحد الاشخاص المستهدفين في التحقيق، "ما الذي تعتقدونه، هل سنجعله يرسب؟ اليوم كان لدي آخر درس (لغة مع سواريز) ويجب أن أعده لأنه لا يتكلم كلمة واحدة" باللغة الإيطالية.

وردا على سؤال من محاورها على المستوى الذي يجب أن يجتازه سواريز باللغة الإيطالية، أجابت سبينا "لا يتوجب عليه (أن يتجاوز أي مستوى)، سينجح، لأنه براتب 10 ملايين (يورو) في الموسم، لا يمكنك أن تجعله يرسب" في امتحانه "حتى لو كان لا يعرف كيفية تصريف الأفعال ويتحدث بصيغة المصدر".

وأثار مسار التقدم بطلب الحصول على الجنسية الإيطالية انتقادات كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي لأن هذا الاجراء يتطلب عادة بين عامين وأربعة أعوام، لكن تم تسريعه خدمة لمهاجم ليفربول الإنجليزي السابق بغية مساعدته على الانضمام الى يوفنتوس.

والأمر لا يتعلق وحسب بالفترة الزمنية المختصرة للحصول على الجنسية، بل بنتائج فحص اللغة من الفئة "باء" والتي تحتاج عادة بين شهر وثلاثة أشهر لكي تصدر، لكن الأوروغوياني حصل عليها بعد ساعات معدودة.

وكتب أحد المتقدمين بطلب الحصول على الجنسية الإيطالية في تغريدة على تويتر "هل بإمكاني رجاء أن أحصل على الجنسية؟ عشت هنا طيلة 20 عاما. ولدت جدتي في بولونيا. قاتل جد جدي الى جانب (جوزيبي) غاريبالدي (أحد رموز توحيد إيطاليا في القرن التاسع عشر). أعتقد بأن لغتي الإيطالية أفضل من سواريز". وقال آخر "عشت في إيطاليا طيلة 40 عاما وتزوجت إيطالية 12 عاما، دفعت الضرائب وما يتوجب علي في إيطاليا فقط وحصريا، وألفت كتبا باللغة الإيطالية... ويستغرق حصولي على الجنسية الإيطالية أربعة أعوام".

وفي ظل صعوبة نيله الجنسية للانضمام الى يوفنتوس، يبدو سواريز الآن في طريقه للانتقال الى العاصمة الإسبانية للدفاع عن ألوان أتلتيكو مدريد، لاسيما بعد أن تخلى الأخير عن مهاجمه ألفارو موراتا الذي سيوقع في الساعات القليلة المقبلة عقد عودته الى "السيدة العجوز" على سبيل الإعارة.

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