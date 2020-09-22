موراتا يلعب مجددا بجوار رونالدو في يوفنتوس

المصدر: وكالات

حط المهاجم الدولي الإسباني ألفارو موراتا في تورينو مساء أمس تمهيدا لعودته الى يوفنتوس بطل إيطاليا في المواسم التسعة الماضية، وذلك على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 10 ملايين يورو مع خيار التعاقد معه نهائيا مقابل 45 مليونا بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية. وسيلعب موراتا مجددا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أن لعبا معا سابقا في ريال مدريد.

وبعد أن كان الأوروغوياني لويس سواريز مرشحا للانتقال الى فريق "السيدة العجوز" من برشلونة الإسباني بعدما أعلمه المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان بأنه خارج حساباته للموسم المقبل، وقع خيار بطل إيطاليا على لاعبه السابق موارتا نتيجة تأخر حصول سواريز على الجواز السفر الإيطالي.

وصب رفض المهاجم البولندي أركاديوس ميليك الانتقال من نابولي الى فريق العاصمة روما لأنه يفضل الدفاع عن ألوان يوفنتوس، في صالح موراتا لأنه عطل انتقال المهاجم البوسني إدين دزيكو من "جالوروسي" الى عملاق تورينو.

وأظهر مقطع فيديو نشره يوفنتوس في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وصول موراتا في وقت متأخر من مساء أمس الى مطار كاسيلي في تورينو حيث كان في استقباله مجموعة من مشجعي يوفنتوس، وذلك تمهيدا لإجراء الفحص الطبي الروتيني والتوقيع على عقد انتقاله معارا لموسم واحد مع خيار التعاقد معه نهائيا في يونيو 2021 مقابل 45 مليون يورو بحسب ما أفادت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية.

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