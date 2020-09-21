بوروسيا دورتموند يخسر هازارد

المصدر: وكالات

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين أنه سيفتقد جهود اللاعب ثورجان هازارد (شقيق لاعب ريال مدريد إدين هازارد) لأسابيع قليلة بسبب تمزق في ألياف عضلات الفخذ.

وأوضح دورتموند أن اللاعب البلجيكي تعرض للإصابة خلال المباراة التي انتهت بفوز الفريق على بوروسيا مونشنغلادباخ 3 / صفر السبت الماضي في المرحلة الأولى من الدوري الألماني (بوندسليغا).

وكان هازارد (27 عاماً) قد جرى استبداله في الدقيقة 15 من المباراة.

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