فيدال يخضع للفحص الطبي في إيطاليا تمهيدا لانضمامه إلى إنتر ميلان

المصدر: وكالات

كشفت تقارير إعلامية إيطالية اليوم الاثنين أن لاعب خط الوسط التشيلي أرتورو فيدال يخضع للفحص الطبي تمهيدا لاستكمال صفقة انضمامه إلى إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، قادما من برشلونة الإسباني.

وكان إنتر ميلان قد نشر مساء أمس الأحد مقطع فيديو عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، لأرتورو فيدال /33 عاما/ يقول فيه "مرحبا ميلانو ، مرحبا إنتر ، أنا هنا."

وتردد أن أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان كان قد طلب ضم فيدال، الذي لعب لثلاثة مواسم تحت قيادته في يوفنتوس وتوج مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات.

وكان فيدال قد توج مع يوفنتوس لمرة رابعة بلقب الدوري قبل أن ينتقل في عام 2015 إلى بايرن ميونخ الألماني، ليحرز معه لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) في ثلاثة مواسم متتالية.

كذلك توج فيدال مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني في 2019.

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