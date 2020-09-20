مبابي يقود سان جيرمان للفوز 3-صفر على نيس

المصدر: وكالات

قدم كيليان مبابي مهاجم فرنسا عرضا رائعا وسجل هدفا واحدا ليقود باريس سان جيرمان للفوز 3-صفر في ضيافة نيس بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الأحد.

ومنح مبابي، الذي غاب عن أول ثلاث جولات بسبب معاناته من فيروس كورونا، التقدم لسان جيرمان بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 38 وساهم بشكل كبير في الهدف الثاني لزميله أنخيل دي ماريا قبل أن يختتم ماركينيوس الثلاثية بضربة رأس في الشوط الثاني.

وأبلغ مبابي محطة كانال بلوس التلفزيونية "كنت سعيدا بارتداء القميص مرة أخرى لأن هنا في باريس سان جيرمان عندما تغيب عن مباراة تشعر أنك غبت عشر مباريات".

وقال: "قضيت الأيام القليلة الماضية في مشاهدة التلفزيون وانتظرت العودة بفارغ الصبر. من الجيد أن اسجل لكننا نمر بمرحلة معقدة والتعامل معها ليس سهلا".

وأضاف "كان فوزا رائعا والعودة إلى طريق الانتصارات مثالية".

وأصبح رصيد سان جيرمان ست نقاط من أربع مباريات وتقدم إلى المركز السابع وبفارق الأهداف عن نيس عاشر الترتيب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news