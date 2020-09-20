"سوبر هاتريك" سون يقود توتنهام لاكتساح ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

سجل المهاجم الكوري الجنوبي هيونج مين سون أربعة أهداف (سوبر هاتريك) ليقود فريقه توتنهام لاكتساح مضيفه ساوثهامبتون 5 /2 اليوم الأحد في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونجح توتنهام في تحويل تأخره بهدف إلى الفوز بخماسية، بواقع هدف في الشوط الأول وأربعة في الشوط الثاني.

وتقدم داني إنجز بهدف لساوثهامبتون في الدقيقة 32 لكن مين سون أدرك التعادل لتوتنهام في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل مين سون سجل ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق 47 و63 و73 قبل أن يختتم هاري كين التسجيل في الدقيقة 82 ثم سجل داني إنجز الهدف الثاني له ولساوثهامبتون في الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء.

وحصد توتنهام أول ثلاث نقاط له بعد خسارته في المباراة الأولى ليتقدم إلى المركز الخامس وظل ساوثهامبتون بدون رصيد من النقاط بعد خسارته للمرة الثانية على التوالي.

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