بالفيديو..أسطورة الملاكمة تايسون يجهز على مدربه بـ"الضربة القاضية"

المصدر: حميد نعمان - دبي

أظهرت لقطات فيديو انتشرت على نطاق واسع لتدريبات أسطورة الملاكمة الأميركي مايك تايسون، وهو يوجه ضربة كادت تكون "قاتلة" بحسب وسائل إعلام أميركية لمدربه. وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي يظهر فيه تايسون وهو يتحرك بسرعة عالية جدا، ويوجه ضربات متتالية لمدربه الذي كان يحتمي بسترة صدر، لكن برأس مكشوف.

وفي إحد تلك الضربات، تلقى ضربة جانبية من تايسون تسببت له في ضرر وأفقدته توازنه، لكنها كادت تكون قاتلة بحسب متخصصين، لو كانت مباشرة لرأس المدرب. يذكر أن تايسون (54 سنة) قرر العودة إلى حلبات الملاكمة، حيث يستعد لمواجهة روي جونز (51 سنة) المعتزل في مباراة استعراضية يوم 28 نوفمبر. ويتدرب تايسون بجدية كبيرة منذ فترة، وسبق له أن وجه ضربات قوية لمدربه، الذي ما يزال مستمرا معه رغم ذلك.

ويعتبر تايسون أحد أساطير الملاكمة، إذ يعتبر أصغر من أحرز لقب بطولة العالم سنة 1986 وكان بعمر الـ19 سنة، كما حقق أرقاما مذهلة حين توج بالأحزمة الثلاثة لبطولة العام في الوزن الثقيل، وبلغت انتصاراته 50 حين قرر اعتزال اللعبة في 2005. وتورط سابقا في العديد من المشاكل أثرت سلبا في مسيرته سواء في الحلبة، حين عض أذن الملاكم السابق هوليفيلد، أو في جرائم الاغتصاب ودخوله السجن لفترات في تسعينات القرن الماضي.

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