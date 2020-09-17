ميسي يسجل ثنائية ويسعد أنصار برشلونة في ودية جيرونا

المصدر: وكالات

سجل الارجنتيني لونيل ميسي هدفين أمس ليقود برشلونة الاسباني الى الفوز 3-1 على جيرونا الذي يلعب في الدرجة الثانية خلال مباراة ودية استعدادا للموسم الكروري. وسجل البرازيلي فيليبي كوتينيو (21) وميسي (45 و51) اهداف برشلونة فيما سجل سامويل سايس هدف جيرونا (46).

وهي المباراة الاستعدادية الثانية لبرشلونة تحت إشراف مدربه الجديد الهولندي رونالد كومان بعد فوزه على ناستيك تاراغونا من الدرجة الثالثة 3-1 السبت حيث غاب ميسي عن التسجيل بعد خوضه 45 دقيقة. وكان الدولي الارجنتيني قد أحدث صدمة في عالم كرة القدم الشهر الفائت بعدما أعلن عن رغبته في الرحيل عن النادي الكاتالوني قبل أن يعود عن قراره مطلع سبتمبر الحالي.

وقال خافيير تيباس رئيس الرابطة الاسبانية "لا ليغا" في وقت سابق "ميسي مهم لبطولتنا... إنه لاعب وُلد في بطولتنا ونأمل أن ينهي مسيرته في الدوري".

وافتتح كوتينيو العائد الى كاتالونيا بعد فترة إعارة إلى بايرن ميونيخ الالماني حيث حقق ثلاثية تاريخية، التسجيل بعدما مرر ميسي كرة بينية مميزة الى البرتغالي ترينكاو الى داخل المنطقة مررها عرضية الى البرازيلي على باب المرمى (21).

وضاعف ميسي تقدم فريقه الذي لعب باللون الزهري بهدف رائع بتسديدة متقنة بيمناه من خارج المنطقة ارتطمت بالقائم قبل أن تدخل الشباك (45). وسجل سايس هدف تقليص الفارق بعدما وصلته الكرة الى داخل المنطقة اسكنها إلى يمين الحارس البرازيلي نيتو الذي شارك اساسيا بدلا من الالماني مارك اندريه تير شتيغن.

وأعاد ميسي التقدم بفارق هدفين لبرشلونة بتسديدة بيسراه من مشارف المنطقة ارتدت من أحد المدافعين لتكمل طريقها الى المرمى (51) قبل ان يخرج في الدقيقة 60. وأشرك كومان 20 لاعبا في المباراة التي اقيمت في المقر التدريبي للنادي، فيما غاب للمباراة الثانية تواليا المهاجم الاوروغوياني لويس سواريز ولاعب الوسط التشيلي ارتورو فيدال اللذان قد يغادران النادي في سوق الانتقالات الحالية.

وقال كومان بعد المباراة انه تحدث مع سواريز ليبلغه ان برشلونة قد لا يكون قادرا على بيعه "إذا لم يجد فريقا وانتهى به الامر هنا، سيكون لاعبا اضافيا في الفريق". ويستهل برشلونة مشواره في الليغا في 26 او 27 الحالي ضد فياريال.

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