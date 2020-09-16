مدرب الزمالك يوقع للتعاون السعودي بعد ساعات من استقالته

المصدر: وكالات

ذكر تقرير إخباري اليوم أن إدارة نادي التعاون السعودي توصل إلى اتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا للسعودي عبدالله عسيري المدرب المؤقت للفريق. وجاء ذلك طبقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية بعد ساعات من فسخ كارتيرون عقده بشكل مفاجئ مساء أمس مع نادي الزمالك المصري.

وكان الفرنسي كارتيرون قد أبلغ إدارة النادي المصري برغبته في الرحيل مع دفع قيمة الشرط الجزائي، والتي تبلغ نحو ربع مليون دولار. وحاول مجلس إدارة الزمالك بقيادة مرتضى منصور إقناع المدرب بالبقاء والاستمرار، مع رفع راتبه السنوي بشكل يتناسب مع ما حققه أخيرا، لكن الفرنسي رفض بشكل حاسم مفضلا الرحيل.

وقاد كارتيرون الزمالك للفوز بلقبي كأس السوبر الأفريقي وكأس السوبر الماضي في وقت سابق من العام الجاري مع الوصول إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا. وكان التعاون قد أقال البرتغالي فيتور كامبليوس وكلف عسيري لقيادة الفريق، الذي يستكمل حاليا مشواره في دوري أبطال آسيا، بعد أن نجح في الهروب من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

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