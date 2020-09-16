توتنهام يفاوض ريال مدريد لاستعارة غاريث بيل

المصدر: وكالات

أشارت تقارير صحافية أمس بان نادي توتنهام الانجليزي يفاوض ريال مدريد الاسباني لاستعارة لاعبه السابق غاريث بيل. ولا يدخل الولزي ضمن مخططات مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان ووجد نفسه اسير مقاعد اللاعبين الاحتياطيين او حتى خارج التشكيلة نهائيا في بعض الاحيان.

وكان بيل (31 عاما) انتقل الى ريال مدريد من توتنهام بالتحديد عام 2013 ونجح في احراز دوري ابطال اوروبا اربع في صفوف الفريق الملكي بالاضافة الى لقب بطل الدوري الاسباني مرتين.

وذكرت تقارير اخرى بان توتنهام دخل في مفاوضات مع ريال مدريد للتنازل عن ظهيره الايسر سيرخيو ريغيون الذي اعاره نادي العاصمة الموسم الماضي الى اشبيلية وسط رغبة مانشستر يونايتد في الحصول على خدماته ايضا. وسبق لنادي شمال لندن ان حصل على خدمات لاعب الوسط الدنماركي بيار اميل هويبرغ من ساوثمبتون والظهير الايمن مات دوهيرتي من ولفرهامبتون. ولم تكن بداية توتنهام مشجعة في مستهل مشواره في الدوري الانجليزي لموسم 2020-2021 لانه سقط على ارضه امام ايفرتون صفر-1 الاحد.

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