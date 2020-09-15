أتلتيكو يرفض التخلي عن مدافعه لمان سيتي مقابل 89 مليون يورو

المصدر: حميد نعمان - دبي

سعى نادي مانشستر سيتي بحسب صحيفة "أس" الإسبانية إلى تدعيم صفوفه، وخاصة الدفاع من خلال أتلتيكو مدريد، إلا أن النادي الإسباني رفض عرضا ضخما مقابل التخلي عن مدافعه الشاب المتألق الأوروغوياني خوسيه خيمينيز (25 عاماً). وقالت الصحيفة إن النادي الإنجليزي عرض على أتلتيكو 89 مليون يورو، خاصة في ظل إعجاب مدرب مان سيتي، الإسباني بيب غوارديولا الشديد بإمكانات وقدرات خيمينيز.

وشمل عرض سيتي كذلك، مكافآت مرتبطة بأداء اللاعب ونتائجه مع سيتي، ترفع قيمة الصفقة إلى 94 مليون يورو، لكن المفاجأة حسب الصحيفة أن أتلتيكو أصر على رفضه. يذكر أن خيمينيز عانى الموسم الماضي من الدكة بسبب كثرة الإصابات، لكنه عاد للتشكيلة الأساسية بعد استئناف مسابقة "الليغا" بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا، وكان أبرز النجوم في صفوف أتلتيكو مدريد.

في المقابل، يجد مان سيتي صعوبة في العثور على مدافع بمواصفات مميزة، خاصة بعد أن تعثرت صفقة التعاقد مع السنغالي كوليبالي من نابولي الإيطالي، ثم الرفض الجديد لأتلتيكو مدريد.

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