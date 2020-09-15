أيرلندا تسمح بحضور جماهيري محدود للفعاليات الرياضية

المصدر: وكالات

قال رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتين اليوم إنه سيجرى السماح بحضور عدد محدود من المتفرجين في الفعاليات الرياضية، تماشيا مع أحدث التعديلات في القواعد المعمول بها في أيرلندا فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وسيجرى السماح بحضور 200 شخص في الملاعب التي تتجاوز سعتها خمسة ألاف متفرج، بينما يسمح بحضور 100 شخص فقط في الأماكن التي تقل سعتها الاستيعابية عن ذلك.

وتتضمن الخطط تحديد الحد الأقصى لعدد الحضور، في وقت لاحق، بالنسبة للملاعب الكبيرة ومنها استاد "كروك بارك" الذي يسع 82 ألف متفرج واستاد أفيفا الذي يسع 51 ألف و700 متفرج.

ومن بين الفعاليات الرياضية المرتقبة، مباراتي المنتخب الأيرلندي لكرة القدم أمام ويلز وفنلندا في دوري أمم أوروبا، وكذلك مواجهة منتخب الرجبي مع نظيره الإيطالي في 24 أكتوبر.

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