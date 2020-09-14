نجل مرتضى منصور يدافع عن الأهلي المصري.. ويعلن عن مبادرة جديدة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أعلن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أحمد مرتضى (نجل رئيس النادي مرتضى منصور) عن نيته تنظيم مبادرة جديدة بإقامة مباراة ودية بين الأهلي والزمالك من أجل دعم لاعب الأهلي مؤمن زكريا -المصاب بمرض نادر أبعده عن ممارسة كرة القدم- وهي محاولة لتصفية الأجواء التي اشتعلت الفترة الأخيرة بين القطبين.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "أعلن عن وجود تنسيق منتظر مع أمير مرتضى وإسماعيل يوسف بعد الحصول على موافقة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور لتحديد موعد مناسب للأهلي والزمالك لتنظيم مباراة ودية بين الفريقين من أجل مؤمن زكريا".

وأضاف: "سنتحدث مع رئيس النادي وسنقدم مبادرة بشكل رسمي تحت رعاية وزير الشباب والرياضة إن أراد من أجل تنظيم مباراة ودية يتم تخصيص عوائدها المادية بالكامل لمؤمن زكريا من أجل المساهمة في علاجه، ستكون مبادرة لمنع التعصب وتهدئة الأجواء بين جماهير القطبين، يشرفنا أن نبادر بهذا الأمر من أجل الوقوف بجانب مؤمن زكريا".

وتابع: "يجب أن نتحدث بموضوعية، الكثير من الجماهير هاجموا الأهلي بسبب مؤمن زكريا، لكن النادي فعل كل ما يليق باللاعب وعمل معاه الواجب وزيادة الأسبوع ده”.

وأشاد أحمد مرتضى باحتفال نجم ليفربول محمد صلاح على طريقة مؤمن زكريا، مؤكداً أن هذه رياضة مهما كان التنافس بين الفرق، وقال: "مؤمن كان لاعباً في الزمالك وعلاقتي به جيدة وأتمنى له العودة سريعًا للملاعب".

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